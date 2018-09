Após paralisação, ônibus voltam a circular em São Paulo Algumas linhas de ônibus já estavam voltando a circular por volta das 14h15, após a paralisação de três horas dos motoristas e cobradores de São Paulo, segundo informações da SPTrans. A paralisação foi feita entre as 11h e as 14h para a realização de uma assembléia nas garagens das empresas, para informar motoristas e cobradores sobre o andamento das negociações entre o Sindicato dos Motoristas e dos Trabalhadores do Transporte Urbano de São Paulo e o setor patronal. A SPTrans calcula que, dos 27 terminais de ônibus da cidade, só três na zona norte não pararam. Ainda segundo a SPTrans, a circulação dos coletivos deve voltar ao normal em algumas horas.