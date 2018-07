Após perder filho afogado, mãe monta ONG para ensinar natação nos EUA

Após perder um filho afogado, em 2006, Wanda Butts montou a ONG Josh Project que tem como missão dar aula de natação de graça nos estados de Ohio e Virgínia, nos Estados Unidos.

O país de origem de Michael Phelps, que ganhou 18 medalhas de ouro em piscinas olímpicas, tem estatísticas contrastantes na natação. Cerca de 40% dos brancos do país não sabem nadar e o percentual é ainda maior entre os negros, 70%, de acordo com dados fornecidos pela Josh Project.

"Nosso objetivo principal não é ganhar medalhas olímpicas, mas desenvolver uma habilidade básica do ser humano, que é saber como nadar, que tem que ser algo trivial como atravessar a rua", disse Wanda a BBC Brasil.

Dados do Centro americano de controle de doenças e prevenção (da sigla em inglês, CDC) mostram que dez pessoas morrem nos EUA todos os dias em consequência de afogamento.

Uma destas mortes, no ano de 2006, foi a de Josh Butt, o filho de Wanda, quando tinha 16 anos. Ele nunca havia tido uma aula de natação e se afogou em um lago na cidade de Toledo, no Estado de Ohio.

"A perda do meu filho foi uma grande tragédia e toda a minha vida vou me lembrar disso, mas, apesar da tragédia, podemos ser vencedores e fazer coisas boas a partir disso", conta a mãe.

Menos de um ano depois da morte do filho, Wanda já estava organizando a primeira turma de natação e havia criado o Josh Project, em homenagem ao filho: "Não queria que outras mães sofressem o que sofri".

"Josh Project"

Atualmente, mil crianças já aprenderam a nadar com a ajuda da iniciativa, nas cidades de Toledo em Ohio e Norfolk na Virgínia.

No entanto, ao expor as estatísticas, Wanda quer, além de ensinar natação, conscientizar sobre a importância deste assunto, principalmente entre a comunidade afroamericana, que segundo ela, é três vezes mais vulnerável a sofrer casos de afogamentos, nos EUA. O difícil acesso a piscinas, a falta da vontade de aprender a nadar e as atividades de recreação escolhidas podem ser fatores que influenciam nesta equação, de acordo com o CDC.

Para mudar este cenário, a ONG organiza ainda palestras para jovens e adultos com informações úteis à segurança aquática.

E a iniciativa depende diretamente do apoio da comunidade e de parcerias, como com a Guarda Costeira e clubes aquáticos. As aulas de natação são feitas por voluntários.

"Todo o projeto é financiado com ajuda de pessoas da comunidade, não recebemos nenhum dinheiro do governo", conta.

O Josh Project já recebeu um reconhecimento da Câmara legislativa da cidade de Toledo e pessoas de vários locais dos Estados Unidos têm demonstrado interesse em criar filiais do projeto.

"Eu acho que Josh teria um grande sorriso em seu rosto e ficaria orgulhoso pelo que estamos fazendo, estamos salvando vida vidas", diz ela.

O trabalho de Wanda Butts está concorrendo ao prêmio "Herói do Ano", organizado pela rede de TV americana, CNN, e se ganhar o concurso, pode conseguir US$ 250 mil (R$ 500 mil) para expandir o seu projeto. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.