Após perseguição, assaltantes fazem reféns em SP A perseguição policial a assaltantes de banco terminou em uma casa na zona norte de São Paulo, onde os suspeitos mantêm reféns. Porém, segundo a polícia, ainda não há informações sobre o número de pessoas sob a mira dos bandidos. Os suspeitos começaram a ser caçados pela polícia no início da tarde, na região central de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde um agente levou um tiro de raspão. Os assaltantes, então, seguiram para a zona norte da capital paulista. No bairro Jaçanã, aconteceu o segundo cerco aos criminosos e mais dois policiais foram baleados, informou a Polícia Militar (PM). No entanto, o Hospital São Luiz Gonzaga, no Jaçanã, informou ter recebido quatro policiais feridos por tiros. Um deles está em estado grave e três apresentam quadro estável.