Após polêmica, Ceará enfrenta São Caetano São Caetano e Ceará enfrentam-se hoje, às 21 horas, pela 26.ª rodadada da Série B. O Ceará vem de derrota para o Paraná por 1 a 0, gol feito com a mão, no sábado, que resultou na suspensão do árbitro Charles Hebert Ferreira. Os outros dois jogos da rodada serão entre Brasiliense e Portuguesa, emTaguatinga, e Fortaleza e Campinense, em Fortaleza.