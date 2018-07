Após prisão em SP, Edmundo deve ser levado para o Rio

O depoimento de Edmundo ao delegado Eduardo Castanheira terminou por volta das 4h30. O ex-jogador e comentarista esportivo deixou a delegacia às 5h11, em uma Parati vermelha da polícia, descaracterizada, e sem falar com a imprensa, para realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) localizado na região da Ceagesp, na zona oeste.

Após o exame, Edmundo volta para a carceragem da Delegacia Seccional, onde aguardará a chegada de policiais civis do Rio. O mandado de prisão foi enviado do Rio por fax para a delegacia em São Paulo. Edmundo não possui formação superior. Ele estudou até a 6ª série do primeiro grau, portanto, pela lei, não teria direito a cela especial.

O ex-jogador foi condenado em 1999 a quatro anos e seis meses de prisão, em regime semiaberto, pelos homicídios culposos de três pessoas e lesões corporais de outras três em um acidente de carro na madrugada do dia 2 de dezembro de 1995, depois de sair de uma boate na Lagoa, bairro da zona sul carioca.

Após todos seus recursos terem sido negados pelos tribunais superiores, a Justiça fluminense determinou a prisão do ex-jogador de Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo e Vasco, entre outros times brasileiros, italianos e japoneses - além da seleção brasileira. Atualmente, ele trabalha como comentarista de futebol na TV Bandeirantes.