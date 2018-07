Após protesto, Cabral convoca reunião de emergência Após mais um protesto nas imediações de sua casa, no Leblon, zona sul do Rio, o governador Sérgio Cabral (PMDB) convocou para a manhã desta quinta-feira, 18, uma reunião de emergência no Palácio Guanabara, sede do governo. Estão presentes o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, a chefe da Polícia Civil, Martha Rocha, o comandante da Polícia Militar, Coronel Erir da Costa Filho, e os secretários da Casa Civil, Regis Fichtner, e de Governo, Wilson Carlos Carvalho.