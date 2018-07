Após protesto, governador do Rio retira projeto Após protestos de ambientalistas e críticas de promotores do núcleo de meio ambiente do Ministério Público do Estado, o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), retirou ontem da Assembleia Legislativa o projeto de lei 1860/2012, que mudava as regras para a exigência de estudos de impacto ambiental no Estado do Rio.