Após protesto, Rodovia Dutra tem tráfego normal A Polícia Rodoviária Federal informa que é normal o tráfego de veículo neste fim de tarde nas imediações de Aparecida, no Vale do Paraíba. Hoje de manhã houve manifestação de aposentados, pensionistas e idosos que, segundo a Polícia Rodoviária, por volta das 9h40, interditaram por cerca de 15 minutos a Rodovia Dutra, nas duas faixas sentido Rio de Janeiro-São Paulo, em frente à própria base da Polícia Rodoviária. Eles resolveram promover o protesto, depois de participarem de uma missa de ação de graças aos aposentados, celebrada às 8 horas, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Segundo estimativa da Polícia Rodoviária, o número de manifestantes oscilou entre 500 e mil. O grupo interditou as duas faixas da Dutra, sentido São Paulo, com cartazes e bandeiras, provocando congestionamento de cerca de um quilômetro. A Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (Cobap) informa em seu site que eram cerca de 3 mil manifestantes, os quais bloquearam a rodovia por 30 minutos, causando congestionamento de 50 quilômetros. Dois caminhões de som chamavam a atenção dos motoristas para as reivindicações do setor. Panfletos foram distribuídos e o protesto foi pacífico. De acordo com a Cobap, os idosos defendem o reajuste único das aposentadorias e pensões com o mesmo índice concedido ao salário mínimo, a recomposição das perdas salariais desde a época em que foi concedida a aposentadoria e o fim do fator previdenciário. Após o bloqueio da Dutra, os aposentados marcharam em passeata até o centro de Aparecida. Ontem, foi comemorado o Dia Nacional dos Aposentados. As manifestações alusivas à data se encerram no próximo Sábado (31), com missa celebrada pelo Padre Marcelo Rossi no Santuário do Terço Bizantino, em São Paulo, informa a Cobap.