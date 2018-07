Após protestos, 12 voos internacionais têm atrasos A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) registrou até as 11 horas deste sábado atraso em 13 voos internacionais, ou 23,6% dos 55 previstos para hoje em aeroportos brasileiros, de acordo com informações disponíveis no portal da companhia. Dos 13 voos com atraso desde a meia-noite, 12 são do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, e um de Salvador (BA).