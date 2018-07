Após quase 4 horas de bloqueio, Anchieta é liberada

A pista sul da rodovia também chegou a ser bloqueada no início da tarde deste domingo, em função de outro deslizamento também registrado no km 43. A terra teria ocupado uma das faixas da via e o local ficou totalmente interditado por 40 minutos.

O Sistema Anchieta/Imigrantes, de acordo com informações da Ecovias, opera em esquema 2x8, com a subida da serra pelas pistas norte e sul da Imigrantes e norte da Anchieta. A descida é feita pela pista sul da Anchieta.

No início da noite, a descida da serra era feita apenas pela pista sul da Anchieta, que registra tráfego intenso, mas fluindo, conforme a Ecovias. A pista Norte, em direção à capital paulista, possui tráfego considerado normal pela concessionária, sem pontos de parada. Já pela Imigrantes, o tráfego é lento na pista norte do km 38 ao km 28, devido a excesso de veículos. Na pista sul, o fluxo é considerado intenso. No trecho da Baixada, a Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego considerado normal, nos dois sentidos.