Após quase um mês, protesto relembra morte de Juan

Quatro militares do batalhão foram afastados pelo comandante da PM por suspeita de participação no crime. A polícia civil aguarda o resultado de laudos da perícia para decidir se pede ou não as prisões temporárias dos PMs. O corpo de Juan foi encontrado às margens de um rio na Baixada Fluminense dez dias após a operação policial. As quatro armas usadas pelos PMs no dia do sumiço do menino já foram periciadas.

Na semana passada, o juiz do 4º Tribunal do Júri de Nova Iguaçu, Marcio Alexandre Pacheco da Silva, decretou a quebra de sigilo dos dados telefônicos de mais duas linhas de policiais militares suspeitos de envolvimento na morte ou que participaram da operação. Na semana anterior, ele já havia decretado a quebra de sigilo de dez linhas. Com isso, são 12 no total, que pertencem a nove PMs.