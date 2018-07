Após queda de passarela, Dutra é liberada nos dois sentidos

A Concessionária NovaDutra desinterditou às 10h36 desta quinta-feira, 1º, a pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 177, em Guararema, na região leste da Grande São Paulo. A faixa em direção ao Rio havia sido liberada às 8h56. O trecho estava totalmente bloqueado desde a última quarta, quando uma carreta se chocou contra o pilar de uma passarela. Com a colisão, parte da estrutura da passagem caiu. O motorista do veículo e o acompanhante dele sofreram ferimentos leves.