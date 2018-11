Após reajuste, Fatecs e Etecs entram em greve Dois dias após receber reajuste de 11%, funcionários das escolas e faculdades técnicas do Estado de São Paulo (Etecs e Fatecs) decidiram ontem entrar em greve por tempo indeterminado. Os servidores do Centro Paula Souza querem 58% de aumento para professores e 71% para funcionários. Além disso, pedem reajuste de 15% do ano passado até este mês, que é a data-base da categoria. ''Estamos sem reajuste salarial desde 2005", afirma Silvia Helena de Lima, que é do sindicato. A greve, de acordo com Silvia, atingiu 70 unidades no interior. O Centro Paula Souza diz ter feito contato com 247 unidades e teve resposta de 239. Dessas, 204 informaram que não vão aderir à greve e 13, que vão aderir parcialmente. / CAROLINA STANISCI, DO ESTADÃO.EDU