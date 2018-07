Após reclamações, Anatel suspende venda do Speedy A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) determinou que a Telefônica suspenda a comercialização do serviço de banda larga Speedy que atende o Estado de São Paulo. A decisão foi tomada em razão das inúmeras reclamações de falhas na prestação do serviço de acesso à internet em alta velocidade. A suspensão é temporária e vai vigorar até que a empresa declare que foram implementadas medidas que assegurem a efetiva regularização do serviço.