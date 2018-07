Após recorde de frio, SP terá noite um pouco menos severa

Após a madrugada mais fria do ano, a temperatura deve subir um pouco nesta quarta-feira, 17. Segundo o Climatempo Meteorologia, o frio aumentou porque o centro polar, a região mais fria da massa polar, passou sobre o Sul do Brasil. Nas próximas horas, este centro de ar frio já estará sobre o mar e o frio se afasta aos poucos do Brasil. Mesmo assim, ainda há condições para a formação de geada nos três Estados do Sul, porém com menor intensidade. O frio não acabou. Até o fim de junho, outras duas ondas de frio fortes poderão atingir o centro-sul do Brasil. O inverno começa astronomicamente na sexta-feira, dia 20 de junho, às 20h59, no horário de Brasília. O frio aumentou e foi recorde novamente no Sul e também no Sudeste. As três capitais da Região Sul tiveram as menores temperatura do ano, até agora. De acordo com as medições do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura em Curitiba chegou a 0,9 graus negativos. Em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, o aeroporto internacional Afonso Pena registrou 2,3C negativos. Em Florianópolis, a mínima foi de 3,6C. O recorde anterior era de 5 C, no dia 31 de maio. Em Porto Alegre, a temperatura mínima no bairro do Jardim Botânico foi de 1,8C. A menor temperatura até então era de 3,4C, também no dia 31 de maio. Muitas cidades do Sul do Brasil tiveram frio abaixo de zero. Com as baixíssimas temperaturas, voltou a gear com forte intensidade nos três Estados. Em General Carneiro, no sul do Paraná, a temperatura chegou a 5,7C negativos. Em Vacaria, na serra gaúcha, e em Rio Negrinho, no vale do Itajaí, em Santa Catarina, a mínima foi de 3,6C negativos. A Grande São Paulo também teve novo recorde de frio nesta terça-feira, pelo segundo dia consecutivo. Na zona norte, no Mirante de Santana, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 8,3C. Na zona sul, a temperatura chegou a 6,8C no local de medição da USP, na região do Zoológico. O aeroporto de Congonhas teve mínima de 7,5C. Em Guarulhos, os termômetros baixaram para 8,4C. No litoral de São Paulo, o frio chegou a 2,8C em Iguape e também foi recorde. Os cariocas que moram no bairro do Alto da Boa Vista, a pouco mais de 400 metros acima do nível do mar, sentira um frio de 12,5C. Foi o mais intenso do ano por lá.