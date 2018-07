Após recorde de tempo seco, SP voltará a ter ar úmido

O sábado (25) deve continuar com sol e calor. O Inmet calcula que a umidade relativa do ar não passe dos 30%, valor que ainda merece atenção, afirma a Defesa Civil. Porém, ao longo do domingo, o paulistano pode começar a deixar de se preocupar com o tempo seco.

Uma frente fria, que está sob o Estado do Mato Grosso do Sul, aproxima-se de São Paulo e deve alterar o tempo ao longo da próxima semana. O Inmet diz que há possibilidade de chuviscos isolados em regiões da zona sul e zona leste da capital no domingo. A névoa úmida fará com que o índice de umidade relativa do ar suba e em até 70%. O norte e oeste da capital continuam com baixa umidade.

O instituto prevê chuvas a partir da próxima terça-feira (28), quando a atmosfera começa a ficar instável.

Recorde

A capital registrou mais de 20 dias sem chuvas desde o ano de 2009 na última terça-feira. Na data, a umidade relativa do ar chegou a 10% e colocou toda a cidade em estado de emergência. O Inmet explica que a falta de chuvas é característica do mês de agosto.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) explica que nos meses em que ocorrem poucas chuvas é comum que a umidade do ar fique reduzida, o que causa um aumento nos níveis de dióxido de enxofre na cidade. Esta elevação faz surgir ou agrava doenças respiratórias, cardiovasculares e oculares. A umidade relativa do ar é considerada prejudicial quando está abaixo dos 30%.

Com a baixa umidade do ar, a população deve evitar a prática de exercícios físicos em ambientes abertos, assim como ficar durante muito tempo em locais fechados, como teatros e cinemas. Nesse período, recomenda-se o uso de umidificadores de ambiente, como vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água, além de beber bastante líquido ao longo do dia.