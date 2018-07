Após redução de PIS/Cofins, setor químico ainda espera outras medidas

Nesta terça-feira, o governo anunciou a redução da alíquota de PIS/Cofins incidente sobre as matérias-primas da indústria química, como nafta e propano, de 5,6 por cento para 1 por cento, o que impulsionou as ações da maior petroquímica das Américas, a Braskem, na bolsa paulista para uma alta de mais de 8 por cento.

"Essa é uma das principais medidas que a Abiquim apresentou ao governo federal dentro do Conselho de competitividade da química no plano Brasil Maior", afirmou Fátima Giovanna Ferreira, diretora de economia e estatística da associação, em entrevista à Reuters por telefone.

"Essa medida e mais outras destravariam os investimentos e fariam com que a produção voltasse a operar em níveis considerados adequados", acrescentou.

Segundo ela, o anúncio desta terça-feira traz um alívio importante ao setor, considerando que o custo da matéria-prima representa 70 por cento dos custos de produção, em média, mas para que a indústria recupere o espaço perdido para os produtos importados ainda são necessárias outras iniciativas.

"A gente precisaria de outras medidas que o próprio governo colocou na agenda setorial... outra que é muito importante é a redução do preço de gás natural que é usado em matéria-prima", disse Fátima, acrescentando que há empresas optando por reduzir a produção por não terem condições de concorrer com produtos de países com maior competitividade em gás, como os Estados Unidos.

Além da redução do preço de gás, a indústria química pede a desoneração de investimentos e maior incentivo a Pesquisa e Desenvolvimento.

"Essas medidas somadas foram colocadas na agenda setorial do governo, e o governo mesmo colocou prazos. E, para todas, o prazo é até agosto de 2013. Hoje saiu uma e nós até fomos surpreendidos porque esperávamos um pacote completo", disse.

Na semana passada, a Abiquim informou que o déficit da balança comercial do setor ficou em 6,7 bilhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, um crescimento de 17,6 por cento na comparação com igual período de 2012.

