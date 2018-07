Após reforma de calçada, Av. Paulista terá asfalto novo

A Avenida Paulista, em São Paulo, começará a ser recapeada na próxima semana. A primeira etapa prevê a troca do asfalto da via entre a Avenida Brigadeiro Luís Antônio e a Praça Oswaldo Cruz, nos dois sentidos. As obras serão executadas pela Usina de Asfalto da Secretaria das Subprefeituras, de segunda a sexta-feira, das 23 às 5 horas. Nos períodos, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) canalizará o tráfego com o estreitamento da pista. Segundo a secretaria, a troca do asfalto ocorrerá, simultaneamente, nas duas pistas para tentar minimizar os transtornos aos mais de 200 mil moradores da região e aos cerca de 90 mil motoristas que circulam pela avenida todos os dias. Caso seja necessário, os serviços poderão ser efetuados em duas faixas de cada pista por vez. Estima-se que essa fase seja concluída em duas semanas. Em seguida, haverá a recuperação do asfalto no trecho entre a Alameda Casa Branca a Rua Pamplona. Atualmente, as calçadas da Paulista também estão sendo reformadas. Os piso começou a ser substituído em 23 de julho. A previsão é que essa obra termine até o fim deste mês. "Há anos a Avenida Paulista não recebia serviços de manutenção. A reforma em andamento, que já trocou o piso de 27 dos 31 quarteirões da avenida, irá deixá-la totalmente acessível e o recapeamento vai melhorar a qualidade do asfalto para os veículos", afirmou o secretário das Subprefeituras, Andrea Matarazzo.