Após reparo, linhas telefônicas voltam a funcionar em SP A Telefônica informou que cerca de 500 linhas voltaram a funcionar na manhã de hoje depois que técnicos da empresa trabalharam na restauração do serviço, interrompido por causa do rompimento de seis cabos na zona sul de São Paulo. No total, 3 mil linhas estavam com problemas, e devem ser totalmente restabelecidas até segunda-feira. A Telefônica afirmou ainda que irá ressarcir os clientes afetados.