Após reparos, avenida JK é liberada em São Paulo A faixa interditada da Avenida Juscelino Kubitschek, próximo à Avenida Faria Lima, foi liberada às 8h13, após a realização de reparos em uma tubulação de gás, permitindo que o fluxo de veículos começasse a fluir, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O local havia sido bloqueado após uma tubulação da Comgás ser danificada por volta das 4h30 por técnicos de uma empresa que prestavam serviço para a Telefônica. Por conta do incidente, o trânsito ficou carregado na região, na pista sentido Pinheiros. O congestionamento no local, às 9 horas, ainda era de mais de um quilômetro, indo até a Marginal do Pinheiros.