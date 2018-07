Após restrição, caminhões ainda travam trânsito em SP O pacote de restrições para a circulação tirou pelo menos 100 mil caminhões das Marginais e do centro expandido de São Paulo por dia. Mas a cidade continua sofrendo com as intervenções no trânsito provocadas por incidentes envolvendo veículos de carga. Em 2008 (período com seis meses de restrição e a outra metade sem), foi registrada uma média mensal de 118 casos de interferências nas vias, por causa de caminhões tombados, com excesso de altura, que derrubaram carga na pista ou que se acidentaram quando transportavam carga perigosa. Neste ano (com restrições), a média é de 117 - variação de 0,8%.