Após reunião com secretário, termina o protesto em SP O protesto de ativistas pró-moradia que estava em frente à Prefeitura de São Paulo no início da tarde desta quarta-feira, 3, terminou de forma pacífica por volta das 14h. O Viaduto do Chá chegou a ser bloqueado nos dois sentidos por cerca de 100 pessoas. Por volta das 12h30, uma comissão se reuniu com o secretário-adjunto de Relações Governamentais do município, José Pivatto. Eles firmaram um acordo para uma reunião com o secretário municipal de Habitação, José Floriano de Azevedo Marques Neto, e o subprefeito da Sé, Marcos Barreto, nos próximos dois dias.