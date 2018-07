Após reunião ministerial, Mantega diz que governo reforçará PAC O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta segunda-feira que o governo pretende reforçar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para estimular a atividade em meio à crise financeira global. "Não vamos seguir a rota da desaceleração econômica", disse Mantega a jornalistas após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os ministros na Granja do Torto. Ele não deu detalhes sobre o incremento do PAC. Durante a reunião, segundo Mantega, o presidente avaliou que o Brasil ainda não conseguiu reconstituir o volume de crédito anterior à crise. "Temos que achar uma solução", afirmou Mantega, também sem entrar em detalhes. O ministro disse estar certo de que o spred bancário --diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa de juro cobrada dos clientes-- pode ser reduzido no país. De acordo com ele, um levantamento do que está por trás do spread está sendo finalizado por uma comissão do governo, criada a pedido de Lula. (Por Isabel Versiani)