Após Roosevelt, movimento quer ocupar Vale

Haverá sete palcos, alguns sistemas de som itinerantes, intervenções artísticas, projeções de vídeos e imagens e debates. A festa, segundo os organizadores, foi pensada levando em consideração a reforma que a Prefeitura vai fazer no local, com o objetivo de propor outras ocupações no Vale."O projeto oficial já estava programado havia meses. O que a gente quer propor é que, depois da Copa, o Anhangabaú seja pensado como espaço cultural de fato, que favoreça a ocupação das pessoas, e não só para eventos de massa", diz Bruno Torturra, um dos integrantes do movimento.

Um grupo de trabalho formado por arquitetos, urbanistas e artistas do #ExisteAmorEmSP prepara uma proposta a ser apresentada à Prefeitura. "O Anhangabaú é maior e mais complexo que a Roosevelt e é preciso pensar em uma ocupação cultural que não signifique um processo de gentrificação (expulsão da população mais pobre)", acrescenta Torturra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.