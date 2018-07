Após roubo a um bar, três são presos pela polícia Três pessoas foram presas na madrugada deste sábado, suspeitas de roubar um bar na Avenida Ibijaú, em Moema, na zona sul da capital paulista. O caso foi registrado no 27.º Distrito Policial (Campo Belo). De acordo com informações preliminares da Secretaria Estadual de Segurança Pública, o caso não se tratou de um arrastão, já que os ladrões só tentaram roubar o caixa do estabelecimento. No momento da ocorrência, o local estava fechado. Um funcionário que ainda estava no local conseguiu ligar para o 190. A polícia conseguiu prender três suspeitos de envolvimento no crime após o telefonema.