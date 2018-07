Após roubo em Ilhabela, Guarujá entra em alerta As Polícias Civil e Federal estiveram na quarta-feira em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, para tentar identificar a quadrilha que explodiu cinco caixas de duas agências bancárias, levou R$ 226 mil e fugiu em duas lanchas. A PF entrou no caso porque um dos bancos atacados é a Caixa Econômica Federal. A Polícia Civil do Guarujá também está em alerta, já que há suspeitas de que a quadrilha seja da cidade.