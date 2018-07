Após roubo, Unesp vai tirar caixas eletrônicos de campus A diretoria da Universidade Estadual Paulista (Unesp) solicitou ao Banco do Brasil e ao Santander que retirem os dois caixas eletrônicos instalados no prédio central do campus de Jaboticabal, no interior paulista. Segundo o diretor técnico-administrativo da unidade, Airton Camplesi, a medida foi tomada por questões de segurança.