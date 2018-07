Após saída temporária, preso rouba carro para se vingar Beneficiado com a saída temporária no Dia das Crianças, Maycon Antônio da Silva Souza, 31 anos, ficou apenas um dia em liberdade antes de roubar um carro e o arremessar contra a casa de um homem que testemunhou contra ele no processo criminal por porte ilegal de arma. Após sair da Penitenciária I de Itirapina, o preso roubou um carro em Rio Claro para bater contra a casa da testemunha em São Carlos. Simulando ser cliente, foi a uma garagem de veículos em Rio Claro e pediu para testar um Gol, ano 2000. Logo depois, jogou o funcionário da revendedora do veículo e fugiu. Ele dirigiu até São Carlos e esperou anoitecer para arremessar o carro contra o portão da residência da testemunha. O morador escutou o barulho, saiu e iniciou a briga. A polícia foi chamada e prendeu o detento pelo roubo. Souza perdeu o benefício do regime semi-aberto e voltou à prisão.