Após sair de parque, mãe e filha são feitas reféns em SP

Quando se aproximavam do Volkswagen Jetta preto, pois já iam embora, por volta das 17h45, mãe e filha foram abordadas pelo trio e não perceberam que pistola que o adolescente de 12 anos portava era de brinquedo. Ambas foram obrigadas a entrar no carro.

Após circularem com as vítimas pelas ruas e por uma favela do Jaguaré, o trio resolveu levar as vítimas para o hipermercado Carrefour da Avenida dos Autonomistas, na região central de Osasco. O garoto de 12 anos ficou com a incumbência de manter a advogada refém dentro do carro enquanto a mãe dela, acompanhada dos outros dois bandidos, iria fazer compras com a dupla numa loja outlet da Nike dentro do hipermercado.

O comerciante estranhou a atitude dos dois rapazes que estavam ao lado da professora e ligou para o 190, acionando a PM. "Chegamos à loja quando eles ainda estavam no caixa da loja e demos voz de prisão", disse o soldado José Edson Ferreira, da 3ª Companhia do 14º Batalhão, em Osasco. As vítimas foram libertadas sem ferimentos e os três encaminhados ao 5º Distrito Policial, em Osasco.