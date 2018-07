Após sanção da ONU, Coreia do Norte ameaça guerra contra o Sul A Coreia do Norte ameaçou atacar a rival Coreia do Sul caso Seul venha a aderir a medidas impostas pela ONU em resposta ao lançamento de um foguete norte-coreano em dezembro. Paralelamente, os Estados Unidos anunciaram mais restrições econômicas a Pyongyang.