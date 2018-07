Após se confessar, mulher furta celular do padre Os padres da Catedral Metropolitana de São Sebastião, no centro de Ribeirão Preto (SP), planejam instalar câmeras de segurança em vários pontos da igreja. A medida, que vinha sendo estudada para o futuro, deverá ser antecipada após o furto de um celular dentro do confessionário na semana passada. Após contar seus pecados, uma mulher fugiu com o iPhone 5 do padre Eduardo Tibério.