Após separação, gêmeas siamesas têm alta em MG Duas gêmeas siamesas, que nasceram unidas pelo abdome e foram separadas com sucesso no último dia 10, na Santa Casa de Belo Horizonte, receberam alta hoje do hospital. Após quase sete meses de internação na ala pediátrica do hospital, Ana Clara e Ana Flávia puderam retornar no final da manhã com os pais para casa, no sul de Minas Gerais. Nascidas em setembro do ano passado, as gêmeas xifópagas compartilhavam o fígado. Elas ficaram um longo período em observação e precisaram ganhar peso para a intervenção cirúrgica. As meninas nasceram de parto prematuro e pesavam juntas apenas 2,25 quilos. A operação de separação durou cerca de duas horas e meia e foi considerada relativamente simples pela equipe médica. "Não havia união óssea e nem órgãos comuns internos, a não ser o fígado, é claro. Dos casos que nós operamos esse pode ser considerado entre os três mais fáceis", disse o médico Manoel Firmato.