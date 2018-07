Após suspensão de decreto, trânsito na Anchieta é normal Após a suspensão do decreto da Prefeitura de Cubatão, que limitava o horário de funcionamento dos pátios de caminhões de carga das 8h às 18h, o trânsito nas estradas do sistema Anchieta-Imigrantes é tranquilo na manhã desta quarta-feira, 29. De acordo com informações da Ecovias, concessionária que administra as rodovias, o tráfego é normal nos dois sentidos das estradas Anchieta e Cônego Domenico Rangoni e não há registro de pontos de congestionamentos.