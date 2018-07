Após Temporal, Rio enfrenta lentidão e alagamentos

A Defesa Civil disparou alarmes na comunidade do Sapê, na região de Vaz Lobo, por volta das 05h40, e orientou os moradores a deixarem suas casas. Eles serão encaminhados a seis pontos de apoio distribuídos na área.

Às 6h, a concessionária que administra as linhas de trem no Rio informou que os ramais de Saracunha e Belford Roxo estavam fechados devido a alagamentos. A Supervia ainda não informou se acionaria um esquema de emergência.

Construída para ser alternativa à demolição do elevado da Perimetral, a avenida Binário alagou nos dois sentidos. As pistas estão alagadas na altura da Cidade do Samba, na zona portuária carioca. Sem a Perimetral e com a alternativa obstruída pela água, o engarrafamento é enorme, com reflexos na ponte Rio-Niterói, Avenida Brasil e Linha Vermelha.

Em entrevista à TV Globo na manhã desta quarta-feira, 11, o prefeito Eduardo Paes (PMDB)creditou a enchente ao fato de a obra na região ainda estar sendo realizada. Segundo ele, deve ter ocorrido algum problema no sistema de drenagem da nova via.

A chuva provocou alagamentos em outros pontos da cidade, o que está dificultando a chegada do carioca ao trabalho nesta manhã. Há retenções na Lagoa (zona sul), Maracanã (zona norte) e Madureira (zona norte).