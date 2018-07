Após tentativa de assalto, 4 morrem em Carapicuíba-SP Quatro pessoas morreram na noite ontem após uma tentativa de assalto, na Estrada Tambory, no bairro Corintinha, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Três homens armados chegaram ao local, por volta das 20 horas, onde funciona uma oficina de motos e anunciaram o assalto. Uma das pessoas que estavam no local conseguiu se esconder no banheiro e ouviu vários disparos de arma de fogo. Após cessar o tiroteio, ele saiu e viu as pessoas caídas na porta. O proprietário da Motopeças, Alexsandro de Almeida de Oliveira, de 27 anos, o funcionário Edivaldo Antônio da Silva, de 40 anos, e seus clientes Tiago Gonçalves Brito, de 25 anos, e Rodrigo Ferreira da Costa, de 23 anos, foram levadas ao Hospital Sanatorinhos, onde morreram. Nada foi levado do local. As motos e veículos que estavam no endereço pertenciam aos clientes. A polícia militar apreendeu 4 cápsulas ponto 40 deflagradas, 21 cápsulas de 9mm também deflagradas e mais seis pedaços de metal com aparência de projéteis.