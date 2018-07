Após ter menor março do Real, IPCA pode dobrar em abril

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,20 por cento em março, ante alta de 0,55 por cento em fevereiro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. Analistas consultados pela Reuters esperavam avanço de 0,20 por cento.

A taxa foi a menor para um mês de março do real e a menor desde setembro de 2007.

O dado apenas reforça a visão de que o Banco Central seguirá reduzindo a taxa de juro para estimular uma economia que sofreu retração no fim de 2008 e que não tem perspectivas de recuperação significativa neste início de 2009.

"A trajetória da inflação está em linha com o esperado e mostra que a inflação de curto prazo está baixa... No curto prazo, a inflação não é o que vem a preocupar. O IPCA está desacelerando, os IGPs estão negativos. A inflação está super tranquila e o BC tem espaço para cortar juros", disse Flávio Serrano, economista sênior do BES Investimento.

O mercado ainda está dividido sobre se o corte de abril será de 1 ponto percentual ou de 1,5 ponto.

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) citado por Serrano surpreendeu positivamente o mercado nesta manhã, ao registrar deflação de 0,53 por cento na primeira prévia deste mês, ante recuo de 0,45 por cento em igual período de março, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Analistas previam queda de 0,27 por cento.

ABRIL

Em março, a principal contribuição para a desaceleração da inflação foi a queda de 0,37 por cento dos preços do grupo Educação, que haviam saltado 4,77 por cento em fevereiro devido ao reajuste que costuma ocorrer no início do ano.

Em abril, a economista do IBGE Eulina Nunes dos Santos diz que o IPCA mostrará a alta do metrô no Rio de Janeiro e da tarifa de água e esgoto em Porto Alegre e Brasília.

Economistas privados veem ainda uma aceleração dos custos de alimentos, sobretudo os in natura, que são bastante voláteis e oscilam rapidamente em razão do clima. O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) do início de abril já mostrou nesta manhã esse movimento. O indicador teve alta de 0,71 por cento na primeira prévia deste mês, ante avanço de 0,61 por cento no mês de março, disse a FGV.

Os custos de Alimentação subiram 1,65 por cento na primeira prévia de abril do IPC, a maior variação desde o início de julho passado.

A variação de "0,20 (por cento) não é sustentável para abril. Tem pressões localizadas em alimentos in natura e a deflação no atacado não terá continuidade. Mas não é nada que comprometa o cumprimento da meta nem o cenário benigno", afirmou Roberto Padovani, estrategista-chefe do WestLB do Brasil.

A previsão inicial do mercado é de que a taxa dobre neste mês.

Serrano, do Bes, acha que ela "deve ultrapassar a barreira de 0,40 por cento... Mas é um movimento pontual e depois a inflação volta para patamares mais baixos. Ao longo do ano a inflação converge para o centro da meta".

(Reportagem adicional de Rodrigo Viga Gaier)