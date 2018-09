Após terceiro lugar, Alonso se diz na disputa pelo título

O espanhol estava sofrendo para acompanhar os carros da Red Bull e da McLaren depois de vencer o primeiro GP da temporada, no Barein, mas ele acredita que está pronto para tentar conquistar o campeonato ao chegar atrás de Lewis Hamilton e seu companheiro de McLaren Jenson Button em Montreal.

"Foi uma grande recuperação para o campeonato", disse Alonso. "Estávamos 50 segundos atrás da McLaren na Turquia e passamos a lutar pela vitória aqui. Estamos indo no sentido correto e acho que estamos de volta à disputa", acrescentou.

O terceiro lugar de Alonso o coloca à frente de Sebastian Vettel, da Red Bull, em quarto na classificação de pilotos, com 15 pontos atrás do atual líder Hamilton. Mas o espanhol, que já tem dois títulos na modalidade pela Renault, disse que foi azarado por não ter conseguido vencer a corrida e subir ainda mais na competição.

"Eu acho que foi um bom dia para nós, o carro foi claramente competitivo no Canadá", afirmou Alonso. "Eu tive uma boa oportunidade de vencer hoje, lutando com Lewis, nós o ultrapassamos com um belo trabalho no pitstop. Perdemos a posição com tráfego e outra posição. Nisso, perdemos 10 pontos", acrescentou.