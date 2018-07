Após tiroteio, preso morre em frente à prisão mineira

Segundo a Polícia Militar, Claudiomar de Oliveira Lima, de 32 anos, que cumpria pena por tráfico de drogas, recebeu benefício de passar sete dias em casa. Durante a tarde, ao descer do carro da família que foi deixá-lo de volta à prisão, ele foi cercado por um grupo fortemente armado, que teria chegado atirando.

Os agentes penitenciários reagiram e deram início a um tiroteio, que deixou feridos um dos diretores da cadeia e mais duas pessoas. Na hora da troca de tiros, a porta do Ceresp estava cheia devido ao dia de visitas.

Todos feridos foram levados para o Hospital Regional de Betim, onde o detento foi submetido a uma cirurgia, mas ele não resistiu. Em seu estômago, foram encontrados 15 pacotes com crack. As outras vítimas, segundo o hospital, não correm risco de morrer. Os presos fugiram em um veículo verde e, até o início da noite, ainda não haviam sido encontrados. A polícia ainda vai investigar o motivo do ataque.