Após tombamento, Régis Bittencourt é liberada em SP A Rodovia Régis Bittencourt foi liberada por volta do meio-dia de hoje, na altura do km 291, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A pista sentido capital paulista havia sido totalmente interditada às 11 horas, por conta de um caminhão que tombou na via. A carga de madeira transportada pelo veículo caiu na pista. Ninguém ficou ferido. Com o bloqueio, o congestionamento na rodovia chegou a 5 km, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Às 13h30, o tráfego já era normal. O movimento também era tranqüilo, no início da tarde de hoje, nas demais rodovias que ligam a capital ao interior e ao litoral paulista. O Sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema 5 por 5 - as pistas sul das duas rodovias recebem o tráfego do sentido Baixada Santista, no litoral, e as pistas norte de ambas, do sentido capital.