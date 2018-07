Após tornado, Taquarituba ainda pode perder indústrias A prefeitura de Taquarituba trabalha com a possibilidade de perder parte das indústrias atingidas pelo tornado de domingo, 22. Das 38 empresas afetadas, 80% tiveram prejuízo total e muitas não tinham cobertura completa pelo seguro. Outras já enfrentavam situação econômica difícil, como uma empresa da área têxtil que estava endividada e ainda perdeu todo o estoque, além do galpão industrial e máquinas. O prefeito Miderson Milléo (PSDB) espera que o apoio do governo estadual seja efetivo para reverter esse quadro. Na cidade, na segunda-feira, 23, o governador Geraldo Alckmin garantiu uma linha de crédito especial para as empresas atingidas.