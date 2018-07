Após três derrotas, Romney admite batalha difícil pela frente

Romney tentou minimizar os resultados de Colorado, Minnesota e Missouri, alegando que sua campanha não investiu tempo e dinheiro suficientes nesses lugares, preferindo guardar seus recursos para outros Estados.

Ele afirmou a jornalistas que continua se vendo como favorito para vencer a disputa interna e enfrentar o democrata Barack Obama na eleição de 6 de novembro, mas reconheceu que o caminho até isso será complicado, e que provavelmente Santorum ainda vencerá outras etapas.

"Achamos que podemos bater o (ex-) senador Santorum onde podemos competir cabeça a cabeça de maneira agressiva. Obviamente não fizemos isso no Colorado e em Minnesota na mesma extensão que a outra campanha. Mas claro que haverá lugares onde ele ganha, e lugares onde eu ganho."

"Mas não existe algo como uma coroação na política presidencial. Ela se destina a ser um processo longo. Não é fácil receber a indicação. Não é fácil se eleger presidente, e essa é uma abordagem-teste, e até agora estamos indo bastante bem."

Romney esperava que, após as recentes vitórias na Flórida e Nevada, teria praticamente assegurada a indicação partidária.

A derrota no Colorado foi particularmente dura porque Romney havia passado dois dias fazendo campanha por lá. Em Minnesota ele quase não fez campanha, mas tinha o apoio do ex-governador local Tim Pawlenty.

Apesar das surpresas da véspera, não há sinais de que a campanha de Romney irá alterar de forma dramática a sua estratégia -exceto ao intensificar os ataques contra Santorum, da mesma maneira como já havia escolhido Newt Gingrich como alvo na Flórida.

Romney lidera as pesquisas entre os republicanos em nível nacional, mas é visto com desconfiança por eleitores mais conservadores. Tentando atrair esse eleitorado, ele acusou Santorum e Gingrich de terem violado, quando eram membros do Congresso, os princípios defendidos pelo movimento conservador Tea Party, principalmente o controle dos gastos e dívidas do governo.

"Acredito que, enquanto o senador Rick Santorum estava no Congresso ... os gastos públicos cresceram cerca de 80 por cento", afirmou o ex-governador de Massachusetts.

O pré-candidato disse que já esperava uma disputa prolongada, e lembrou que em 2008 o senador John McCain foi derrotado em vários Estados depois de vencer na Flórida, mas acabou somando os 1.144 delegados necessários.

"Estamos olhando para as partidas à frente, e achamos que vamos pegar os delegados de que precisamos para a indicação se fizermos nosso trabalho corretamente. Então estamos nos sentindo bastante bem", disse.