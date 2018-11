Após três dias, alunos voltam às aulas amanhã no PI Após a suspensão das aulas por 72 horas em decorrência das chuvas, as escolas de Teresina, capital do Piauí, voltarão a funcionar amanhã. "Estamos fazendo um esforço para desocupá-las para não prejudicar o ano letivo", explicou o prefeito Sílvio Mendes (PSDB). As 386 famílias desabrigadas mantidas nas unidades serão enviadas para casas alugadas pela prefeitura e para imóveis do programa Família Acolhedora, no qual outras famílias acolhem desabrigados. "Trata-se da maior cheia dos últimos 50 anos", ressaltou Mendes.