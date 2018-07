Após três dias, incêndio é controlado em Apuí-AM Cerca de 50 brigadistas de incêndio voluntários conseguiram, depois de três dias, apagar incêndio que destruiu mais de sete hectares de floresta em Apuí (AM). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ainda há no município, o mais devastado do Amazonas, 27 focos de queimadas sendo combatidos.