Após tumulto, Mocidade é declarada campeã do Carnaval de SP

A Mocidade foi declarada campeã com 180 pontos após reunião da Liga Independente das Escolas de Samba, iniciada após a interrupção da apuração quando um homem, vestindo uma camisa da escola Império da Casa Verde, invadiu o local onde eram divulgadas as notas e rasgou os papéis em que estavam anotadas as avaliações dos jurados.

No momento em que a apuração foi interrompida, a Mocidade liderava e precisava apenas de mais uma nota 10 no quesito Comissão de Frente para assegurar o título.

Após a invasão, ocorreu um tumulto generalizado dentro e fora do sambódromo. Carros alegóricos que estavam estacionados perto da passarela do samba foram incendiados. Torcedores invadiram uma pista da Marginal Tietê e chegaram a entrar em confronto com a polícia.

Com a decisão de manter as colocações vigentes no momento da paralisação, a Rosas de Ouro foi a vice-campeã e a Vai-Vai ficou com a terceira colocação.

Camisa Verde e Branco e Pérola Negra foram rebaixadas do Grupo Especial para o Grupo de Acesso.

