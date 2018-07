Após uma semana, índios liberam reféns no Maranhão Três servidores da Secretaria Estadual de Educação que era mantidos reféns havia uma semana na cidade de Amarante do Maranhão, a 835 quilômetros de São Luís(MA), foram liberados na manhã de hoje pelos índios da tribo Riachinho, segundo informações da GloboNews. Eles exigiam do governo a construção de uma escola na aldeia. Atualmente, os índios estudam em escolas feitas de madeira ou então em instituições fora da aldeia. Iza Quadros, Eliene Pereira Costa e Carlos Alves Viana foram soltos após muita negociação entre o governo e os índios. Nesta manhã, os primeiros caminhões com material de construção começaram a chegar na aldeia.