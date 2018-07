Após uma semana internado, Lula deixa hospital em SP

Nesta recente internação - Lula havia dado entrada no hospital no dia 4 de março - ele apresentou febre e leve pneumonia. Foram diagnosticados dois pequenos focos de infecção, um em cada pulmão. No último boletim médico divulgado, na quinta-feira passada, a equipe médica informou que o tratamento foi feito com antimicrobianos.

Apesar da febre e da leve pneumonia, os médicos consideraram o diagnóstico normal para um paciente que passou por três ciclos de quimioterapia e 33 sessões de radioterapia para combater um câncer na laringe. Nesta internação, o ex-presidente foi aconselhado também a poupar a voz, motivo que levou à suspensão das visitas ao hospital.