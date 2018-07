Após vaias, Kaká pede desculpa

Kaká disse que sempre superou as adversidades em sua carreira e afirmou ter certeza de que desta vez não será diferente. De acordo com o meia, a equipe tropeçou por causa do elevado número de oportunidades perdidas.

Caroline Celico, sua mulher, usou o Twitter para criticar o técnico chileno Manuel Pellegrini, do Real, ontem, depois da substituição do brasileiro. Ela deixou no ar mensagem enviada por um usuário. "Técnico covarde sempre tira um jogador cobrado para tentar tirar o foco da própria incompetência", diz o texto.