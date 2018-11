Após vazar na imprensa, disco de Carla Bruni é antecipado

O lançamento do novo disco da primeira-dama da França e cantora Carla Bruni Sarkozy foi antecipado para esta sexta-feira, 11, depois que a imprensa francesa vazou as letras de algumas músicas. Com medo de que o público ficasse saturado antes mesmo do disco chegar às lojas, no dia 21 de julho, a gravadora Naïve decidiu adiantar seu lançamento. Veja também: Carla Bruni lamenta não estar grávida de Sarkozy Primeira-dama francesa lança novo álbum na Web Ouça canção 'Quelqu'un m'a dit', de Carla Bruni, no YouTube Comme si de rien n'était (Como se não fosse nada) é o terceiro disco da cantora. Bruni escreveu a maioria das letras das 14 músicas do álbum (12 em francês, uma em inglês e uma em italiano). Desde quarta-feira, o site oficial da cantora permite ouvir gratuitamente, até o próximo dia 21, as faixas do novo CD. O internauta precisa, no entanto, preencher uma longa ficha de inscrição. Enquanto o primeiro álbum da ex-top model, Quelqu'un m'a dit (Alguém me disse), que vendeu 1,2 milhão de exemplares e privilegiou apenas o estilo voz e violão, o novo disco traz arranjos musicais bem mais sofisticados, com melodias no estilo pop, folk, blues e até mesmo um pouco country. Mas, no geral, a cantora mantém em Comme si de rien n'était o estilo de músicas intimistas já presente no primeiro disco. Amor por Sarkozy As letras do terceiro álbum, com tiragem inicial de 100 mil exemplares, evocam principalmente o amor ou o tempo que passa. Músicas românticas como Ta tienne (que poderia ser traduzido como "Eu sou tua"), ou Tu es ma came (Você é minha droga), estão sendo associadas à sua relação com o presidente Nicolas Sarkozy. A música Tu es ma came, que faz referências à cocaína colombiana e à heroína do Afeganistão, causou um incidente diplomático mesmo antes do lançamento do disco, provocando protestos do governo da Colômbia. O terceiro álbum de Bruni vem provocando reações diversas na mídia e também no público francês. Em blogs e fóruns na internet, muitos franceses criticam a mega-repercussão do CD na imprensa do país e também associam diretamente a cantora ao presidente Sarkozy, que teve forte queda de popularidade nas pesquisas de opinião. A imprensa também está dividida em relação ao terceiro álbum de Bruni. "Na realidade, o novo disco tem charme. Todos que o ouvirão - sem preconceitos, se possível - encontrarão as doces sensações provocadas em 2002 por seu primeiro disco", escreve o jornal Le Parisien. O crítico musical do jornal Le Monde elogia duas faixas do disco, a música Il vechio e il bambino, do anarquista italiano Francesco Guccini, e a regravação da música You Belong to me, de Bob Dylan. Mas diz que todo o restante do disco é repleto de banalidades. "Apenas músicas francesas, com tradição menos realista em sua leveza, não correspondem tão bem à senhora Bruni-Sarkozy. Ela as torna mesmo superficiais. Além disso, há essa insuportável cópia pálida de Barbara (cantora francesa) na música Déranger les pierres (Incomodar as Pedras)", escreve o jornal. "Da Itália, ela herdou essa maneira que permite existir uma voz que, na realidade, não existe", diz o Le Monde. O título Comme si de rien n'était é uma homenagem a uma fotografia tirada por seu irmão Virginio, falecido em 2006. O novo álbum de Bruni foi gravado em um estúdio em Paris. A primeira-dama informou que a renda arrecada com a venda do disco será revertida a uma instituição de caridade francesa. Bruni já declarou que não irá fazer shows enquanto seu marido for presidente da França. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.