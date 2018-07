Após vendas menores, Pão de Açúcar vê 2o semestre melhor

"Temos visão otimista para o segundo semestre, que será melhor... para o quarto trimestre acreditamos em crescimento maior", afirmou o presidente-executivo do grupo, Enéas Pestana, em teleconferência com analistas nesta terça-feira.

De abril a junho, a maior varejista do país viu suas vendas pelo conceito mesmas lojas --que considera aquelas em operação há pelo menos 12 meses-- crescerem 4,7 por cento, quase metade do salto de 9,1 por cento apurado um ano antes, com a maior desaceleração na área de alimentos, cujo aumento das vendas por esse conceito diminuiu de 10 para 4,8 por cento em um ano.

Mais que a frágil conjuntura macroeconômica, que vem impactando o desempenho das empresas ligadas ao consumo, Pestana citou uma "crise de confiança no consumidor", ocasionada por notícias ruins relacionadas à crise econômica na Europa e à inadimplência no Brasil.

Para o executivo, o atual trimestre, que conta com as vendas para o Dia dos Pais, já trouxe indícios de retomada das vendas, com "fluxo de clientes muito bom" tanto nas lojas físicas quanto no comércio eletrônico. Os meses de agosto e setembro devem ser favorecidos por maior número de sábados, na comparação anual.

A companhia apurou receita líquida consolidada de 12,037 bilhões de reais no segundo trimestre, alta de 6,8 por cento no comparativo anual e ligeiramente abaixo do esperado por analistas, de faturamento de 12,122 bilhões de reais.

Somada ao desaquecimento da demanda, a comemoração da Páscoa este ano no início de abril também impactou o desempenho do segundo trimestre, com os consumidores antecipando as compras para o final de março.

No final de maio, o vice-presidente executivo do Pão de Açúcar, Hugo Bethlem, dissera à Reuters que a companhia encerraria o segundo trimestre com crescimento de vendas abaixo do esperado. "Por uma razão inexplicável, foi um abril para esquecer", disse então.

Ainda assim, Pestana assinalou nesta terça-feira que o grupo mantém as estimativas traçadas para o fechado de 2012, descartando qualquer revisão nas projeções, que incluem 1,8 bilhão de reais em investimentos e vendas brutas acima de 57,2 bilhões de reais.

O controle societário da companhia mudou de mãos recentemente, seguindo um acordo firmado anos antes, pelo qual o grupo francês Casino tornou-se o acionista majoritário, no lugar do empresário Abílio Diniz, que segue como presidente do Conselho de Administração da companhia.

LUCRO CRESCE NO 2o TRIMESTRE

O grupo encerrou o segundo trimestre com lucro líquido de 159 milhões de reais, em linha com o esperado pelo mercado e um salto sobre o ganho de 91 milhões de reais um ano antes. O resultado exclui receita bruta de 98 milhões de reais da área de empreendimentos imobiliários.

A média de oito estimativas de analistas obtidas pela Reuters apontava ganho líquido de 160 milhões de reais para a varejista no período.

Se considerados os ativos imobiliários, o lucro líquido foi de 255 milhões de reais no período.

De olho no potencial do mercado imobiliário e considerando a escassez de terrenos adequados para construção de novos empreendimentos no país, Pestana afirmou que a companhia deve impulsionar as operações da GPA Malls & Properties, que administra os ativos imobiliários do grupo.

"Vamos buscar oportunidades e explorar o ativo imobiliário do grupo para trazer receitas recorrentes a partir de agora", disse ele.

No trimestre passado, o grupo realizou permutas de terrenos com a Cyrela Brazil Realty e com a Pitangueiras Desenvolvimento Imobiliário para incorporação e construção de empreendimentos.

O resultado de abril a junho foi beneficiado ainda pelo desempenho da Viavarejo --que reúne Casas Bahia, Ponto Frio e Nova Pontocom-- que, no mesmo intervalo de 2011, ainda registrava perdas em meio à integração das operações.

A unidade de eletroeletrônicos e comércio online teve lucro líquido de 5,4 milhões de reais nos três meses até junho, revertendo prejuízo de 5,5 milhões um ano antes.

"Estamos preparados para o ambiente mais competitivo... vamos focar em rentabilidade e vamos fechar o ano com lucro", afirmou o presidente-executivo da Nova Pontocom, Germán Quiroga.

"As vendas estão em linha com o esperado... vamos atingir a meta de 50 a 60 lojas (de Casas Bahia e Ponto Frio) este ano", acrescentou o presidente-executivo da Viavarejo, Raphael Klein.

As ações do Pão de Açúcar operavam em queda nesta terça-feira e, às 14h38, caíam 2,2 por cento, enquanto o Ibovespa recuava 0,82 por cento.

(Por Vivian Pereira e Alberto Alerigi Jr.)