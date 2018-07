Após vitória, Haddad agradece Lula e promete 'nova São Paulo' O prefeito eleito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), fez um enfático agradecimento ao seu padrinho político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no discurso da vitória, após derrotar neste domingo o tucano José Serra no segundo turno da eleição municipal da maior cidade do país.